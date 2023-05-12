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Лига Европы

Маттеус: «Рома» одержала заслуженную победу»

12 Мая 2023 • 10:38 Комментировать

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о результате первого матча между «Ромой» и леверкузенским «Байером» в полуфинале Лиги Европы. Итальянцы победили со счетом 1:0, забив единственный мяч в середине второго тайма.

«Рома» одержала заслуженную победу. Римляне больше работали на поле и показали более зрелую игру. «Байер» неплохо провел стартовые десять минут, но не смог реализовать свои моменты», - передает слова Маттеуса пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок команды проведут на следующей неделе, 18 мая, в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лотар Маттеус Байер
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