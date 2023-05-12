Абрахам высказался о победе «Ромы»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о первом матче против леверкузенского «Байера» в полуфинале Лиги Европы. Итальянский клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.

«Мы провели тяжелую игру и рады этой победе. Понимали, что будет сложно. В ответном матче будет еще тяжелее. На выезде нужно сыграть так, как в этом поединке. Всегда хочется забивать голы, но самое главное для меня – помогать команде побеждать. Я хочу просто выиграть эту дуэль и выйти в финал», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Германии на следующей неделе.