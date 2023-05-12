Вирц подвёл итоги матча «Рома» - «Байер»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц высказался о результате матча против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы. Первый поединок завершился поражением «фармацевтов» со счетом 0:1.

«Соперник достаточно глубоко защищался. Они не давали нам возможности и времени развернуться на поле. Было очень нелегко найти свободную зону, поскольку между голкипером и защитниками почти не было пространства. Нам было тяжело поддерживать темп из-за такой игры «Ромы», - цитирует Флориана пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится в Леверкузене на следующей неделе. Начало – 22:00 по мск.