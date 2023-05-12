Уткин: «Севилья» неубиваемая, как грибок»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поедилился мнением о результате вчерашнего поединка между туринским «Ювентусом» и испанской «Севильей» в полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Италии и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Севилья» неубиваемая. Как грибок. Или аллергия. Как у неё это получается? И я очень удивлён игрой «Ювентуса». Как получается из такой банды делать настолько серую игру. Аллегри — пустая трата денег», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что «Ювентус» смог спасти ничью, отыгравшись в добавленное время. Ответный матч противостояния пройдет в Севилье на следующей неделе.