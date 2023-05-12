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Лига Европы

Корнаухов: «У «Байера» есть шансы пройти «Рому»

12 Мая 2023 • 09:27 Комментировать
Рома
1:0
Байер Л
окончен

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о победе «Ромы» над «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Эксперт не согласился с тем, что прошедшая встреча получилась скучной, а также выразил мнение, что несмотря на поражение, леверкузенцы сохраняют шансы на выход в финал турнира.

«Байер» на самом деле очень хорошая команда, она считается одной из самых бегущих в Европе. Однозначно у немецкого клуба есть шансы отыграться и пройти дальше», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Ответная встреча этих команд запланирована на 18 мая. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. Напомним, что победитель этого противостояния в финале Лиги Европы встретится с победителем пары «Ювентус» — «Севилья».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Олег Корнаухов Байер
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