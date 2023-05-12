Торрес высказался о ничьей с «Ювентусом»

Хавбек испанской «Севильи» Оливер Торрес дал комментарий по поводу вчерашнего матча против туринского «Ювентуса» в полуфинале Лиги Европы. Поединок прошел в Италии и завершился вничью со счетом 1:1.

«Перед гостевым матчем мы думали, как бы сохранить интригу в противостоянии перед ответной игрой дома. На своем поле у «Севильи» всегда есть 12-й игрок. В следующий четверг ждем поддержку наших фанатов. Команда отдаст все силы», - передает слова Оливера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Севильей» и «Ювентусом» состоится в Испании, 18 мая. Победитель по итогам двух игр выйдет в финал Лиги Европы.