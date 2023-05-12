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Лига Европы

Градецки: «Байер» рассчитывал на нулевую ничью с «Ромой»

12 Мая 2023 • 07:10 Комментировать

Страж ворот леверкузенского «Байера» Лукаш Градецки дал комментарий после первого матча с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась минимальным поражением немецкого клуба со счетом 0:1. Единственный гол забил Бове на 62-й минуте.

«Игра могла завершиться без забитых мячей. При этом мы имели несколько хороших моментов. Жаль, что не смогли забить. Мы рассчитывали на нулевую ничью. Но такой результат оставляет на шансы», - передает слова Лукаша пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между командами состоится в Леверкузене в четверг, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукаш Градецки Байер
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