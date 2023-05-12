Бонуччи: «Такие сражения решаются в двух матчах»

Туринский «Ювентус» сумел уйти от поражения в игре с «Севильей», забив поздний гол, и это дает основания надеяться на выход в финал поклонникам клуба. Так считает проведший свой 500-й матч в составе клуба Леонардо Бонуччи, который уверен в том, что в ответной игре можно, что называется, «решить вопрос», хотя пройдет она на чужом поле.

- Понятно, что было непросто, нас наказали в контратаке, но мы остались на ногах, что хорошо. Такие противостояния решаются в двух матчах. Мы забили важный гол, это хорошо, - цитирует слова Бонуччи Juvenews.eu.

Ответная игра состоится восемнадцатого мая.