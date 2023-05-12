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Аллегри: «Я бы выпускал Погба в старте в каждом матче, если бы он был в оптимальной форме»

12 Мая 2023 • 02:47 Комментировать
Ювентус
1:1
Севилья
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выступлении полузащитника Поля Погба.

В первом матче полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:1) француз вышел на замену на 70-й минуте, а на 97-й помог «Ювентусу» избежать поражения, оформив голевую передачу на Федерико Гатти.

«Погба – выдающийся футболист, когда речь идёт об игре на чужой половине поля. Конечно, я бы выпускал его в стартовом составе в каждом матче, если бы он был в оптимальной форме. Сегодня вечером он внёс очень серьёзный вклад, выйдя на замену», – сказал в интервью Sky Sport рулевой туринцев.

Напомним, что ассист во встрече с «Севильей» стал для Поля Погба первым результативным действием с момента возвращения в «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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