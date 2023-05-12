Аллегри: «Я бы выпускал Погба в старте в каждом матче, если бы он был в оптимальной форме»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выступлении полузащитника Поля Погба.

В первом матче полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:1) француз вышел на замену на 70-й минуте, а на 97-й помог «Ювентусу» избежать поражения, оформив голевую передачу на Федерико Гатти.

«Погба – выдающийся футболист, когда речь идёт об игре на чужой половине поля. Конечно, я бы выпускал его в стартовом составе в каждом матче, если бы он был в оптимальной форме. Сегодня вечером он внёс очень серьёзный вклад, выйдя на замену», – сказал в интервью Sky Sport рулевой туринцев.

Напомним, что ассист во встрече с «Севильей» стал для Поля Погба первым результативным действием с момента возвращения в «Ювентус».