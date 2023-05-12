Рабио: «Фол, безусловно, был, нога болит и сейчас»

В первом полуфинальном матче Лиги Европы туринский «Ювентус» с трудом ушел от поражения в игре с «Севильей». Адриен Рабио, полузащитник команды, считает, что туринцы должны были сравнивать счет раньше - или, как минимум, получить шанс на это в виде пенальти. К сожалению для француза, арбитр решил иначе.

- Фол, безусловно, был. У меня и сейчас нога болит. ВАР решил иначе, но нехорошо, когда вам бьют по ноге, но не по мячу. Арбитр не стал смотреть ВАР и я не понимаю, почему, - цитирует слова французского футболиста Juvenews.eu.

Ответный матч состоится через неделю в Испании, на поле «Севильи».