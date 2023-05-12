Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» на выход в финал после поражения от «Ромы» в первом матче

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает об исходе первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:1).

Римляне взяли верх в родных стенах благодаря голу Эдоардо Бове, забитому на 63-й минуте.

«Конечно, мы недовольны, в то же время мы прекрасно осознаём, что ничего не потеряно – у нас будет возможность всё исправить через неделю. Права на ошибку больше нет, мы должны быть предельно сосредоточены и заслужить победу, чтобы рассчитывать на успех.

В начале матча у нас были шансы, которыми мы, к сожалению, не воспользовались. «Рома» – фаворит, но мы хотим выйти в финал и сделаем всё, чтобы добиться этого», – заявил Хаби Алонсо на пресс-конференции.