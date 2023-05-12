Мендилибар – о ничьей с «Ювентусом»: «Возможно, пропущенный гол пойдёт нам на пользу»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился впечатлениями после упущенной победы над «Ювентусом» (1:1).

Туринской команде лишь на 97-й минуте удалось сравнять счёт и уйти от поражения в домашнем матче полуфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится в следующий четверг на «Рамон Санчес Писхуан».

«Очень обидно пропускать в самом конце, но такое случается в футболе. Мы довольны своей игрой. Мы долго доминировали, играя на выезде против «Ювентуса», так что можем гордиться собой. Возможно, пропущенный на последних минутах гол даже поможет нам психологически – выиграв сегодня, мы могли подумать, что уже вышли в финал», – сказал Мендилибар на пресс-конференции.