Гатти: «Ответный матч с «Севильей» – самый важный в сезоне для «Ювентуса»

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти пообщался с журналистами после матча с «Севильей» (1:1).

Коллектив Массимилиано Аллегри был близок к домашнему поражению в первой полуфинальной встрече, и именно точный удар Гатти на последних минутах принёс «бьянконери» ничью.

«Отыгрываться всегда непросто, но нам это удалось. В этом противостоянии ничего не ясно. В ответном матче будет очень тяжело, но мы должны верить в себя и бороться изо всех сил. Нужно действовать более организованно, чем сегодня. Нас ждёт важнейший поединок этого сезона», – заявил в послематчевом интервью DAZN центрбек.