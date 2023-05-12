Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над «Байером»

12 Мая 2023 • 00:58 Комментировать
Рома
1:0
Байер Л
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об успехе своей команды в матче полуфинала Лиги Европы против «Байера» (1:0).

Победу в первой встрече противостояния римлянам принёс точный удар Эдоардо Бове на 63-й минуте.

«Этот результат – заслуга игроков. У них правильный менталитет, они играют с желанием, выкладываются ради болельщиков. Они осознают ответственность.

«Байер» – очень непростой соперник, который всегда может наказать на контратаке, если ненадолго потеряешь концентрацию. Ребята сделали всё возможное, чтобы добиться преимущества перед ответной игрой», – поведал в интервью Sky Sport португальский специалист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Севилья Севилья
1
1
14.00 3.85 1.45
Видео
Окончен
Рома Рома
Байер Л Байер Л
1
0
1.23 5.10 24.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
02:06 · Лига Европы
Хаби Алонсо оценил шансы «Байера» на выход в финал после поражения от «Ромы» в первом матче
01:54 · Лига Европы
Мендилибар – о ничьей с «Ювентусом»: «Возможно, пропущенный гол пойдёт нам на пользу»
01:09 · Лига Европы
Гатти: «Ответный матч с «Севильей» – самый важный в сезоне для «Ювентуса»
00:58 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над «Байером»
00:37 · Лига Европы
Аллегри – о ничьей с «Севильей»: «У меня нет претензий к игрокам»
00:30 · Лига Европы
Погба впервые за год оформил голевое действие 1
00:26 · Испания. Ла Лига
Эн-Несири – второй среди представителей Ла Лиги по голам в 2023 году
00:18 · Лига Европы
«Ювентус» ни разу за 14 лет не проиграл дома в Лиге Европы
00:15 · Италия. Серия А
Гол «Байеру» стал для Бове вторым за 27 матчей в составе «Ромы»
00:03 · Италия. Серия А
«Рома» прервала четырёхматчевую серию неудач в официальных играх
11 Мая
23:58 · Лига Европы
«Рома» едва не упустила победу над «Байером»
23:55 · Италия. Серия А
Бонуччи получил травму и не доиграл свой 500-й матч в составе «Ювентуса»
22:34 · Лига Европы
Главный арбитр встречи «Рома» — «Байер» вышел на матч с камерой 1 фото
21:47 · Лига Европы
Бонуччи проведёт 500-й матч за «Ювентус» – ранее это удавалось только пяти игрокам
21:30 · Лига Европы
«Ювентус» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 5
Все новости
Рекомендуем