Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над «Байером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об успехе своей команды в матче полуфинала Лиги Европы против «Байера» (1:0).

Победу в первой встрече противостояния римлянам принёс точный удар Эдоардо Бове на 63-й минуте.

«Этот результат – заслуга игроков. У них правильный менталитет, они играют с желанием, выкладываются ради болельщиков. Они осознают ответственность.

«Байер» – очень непростой соперник, который всегда может наказать на контратаке, если ненадолго потеряешь концентрацию. Ребята сделали всё возможное, чтобы добиться преимущества перед ответной игрой», – поведал в интервью Sky Sport португальский специалист.