Аллегри – о ничьей с «Севильей»: «У меня нет претензий к игрокам»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

Итальянский коллектив избежал домашнего поражения в концовке, сравняв счёт на 97-й минуте усилиями Федерико Гатти.

«Мы знали, что придётся нелегко, но были слишком неосторожны в эпизоде с пропущенным голом. Второй тайм прошёл хорошо, и наша команда заслужила ничью. Я не могу ни в чём винить своих игроков. Теперь нам нужно подумать о предстоящем поединке чемпионата, а уже затем мы сконцентрируемся на «Севилье», которая очень сильна», – высказался в интервью DAZN Аллегри.

Ответный матч «Севильи» против «Ювентуса» состоится 18 мая в Испании.