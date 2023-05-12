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Лига Европы

«Ювентус» ни разу за 14 лет не проиграл дома в Лиге Европы

12 Мая 2023 • 00:18 Комментировать
Ювентус
1:1
Севилья
окончен

«Ювентус» продолжил беспроигрышную серию в домашних поединках Лиги Европы.

«Севилья» едва не лишила туринцев статуса непобедимых, однако на 97-й минуте сегодняшнего матча Федерико Гатти спас свою команду от поражения, сравняв счёт (1:1). Как отмечает Squawka, «Ювентус» не имеет ни одного поражения в Лиге Европы в родных стенах с момента основания турнира в нынешнем виде в 2009 году. На счету «старой синьоры» семь побед и восемь ничьих в 15 встречах второго по значимости еврокубка на своём поле.

Ответный поединок полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентуса» состоится 18 мая в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья
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