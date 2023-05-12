Спасение на 7-й добавленной минуте: «Севилья» не удержала гостевую победу над «Ювентусом» в полуфинале ЛЕ

«Ювентус» и «Севилья» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Первый полуфинальный матч состоялся 11 мая на стадионе «Альянс».

Очень интересную пару в полуфинале организовали «Севилья», убравшая «Манчестер Юнайтед», и главный фаворит Лиги Европы по мнению букмекеров – «Ювентус». Аллегри подготовился, выпустил всех сильнейших, вернув в старт Влаховича, оставив Ди Марию, Куадрадо и Рабио. «Старая синьора» играла дома под небольшим дождём, начала неплохо и, казалось, что увидим мы равный матч. Но «Севилья» была иного мнения.

После небольшой разведки и обмена робкими уколами (у гостей пробил Окампос, у хозяев – Влахович), испанцы взялись за дело по-настоящему. Эн-Несири сбросил мяч на линию вратарской, откуда пробил опять же Окампос – в створ не попал. А когда они ролями поменялись, случился гол. Алекс Сандро убежал в атаку, потерял мяч и оголил зону, откуда примчался Лукас. Аргентинец прострелил, а Эн-Несири в касание пробил в противоход Щесны – 0:1.

Моментально Юссеф получил выход один на один, но слегка замешкался и был накрыт Данило. Ракитич чётко сыграл на подборе, пробив с линии штрафной площади – Щесны потащил. Под занавес тайма с дальней дистанции пробил уже Эн-Несири, и тут поляк свою команду выручил. А что «Ювентус». Спросите вы? У хозяев к часу игрового времени не было даже удара в створ ворот. Только беспробудные замены, которые ситуацию не меняли. Вышли Кьеза, Айлинг, Милик, Гатти и Погба.

«Ювентус» больше владел мячом, но скорости не позволяли найти свободное пространство. А «Севилья» в последней трети матча стала играть аккуратнее, спокойно оборонялась, выжидая шанса для контратаки. У хозяев хорошо вошёл в игру только Сэм Айлинг, именно крайний защитник и создал первый опасный момент/удар в створ. По левому флангу пробежался. Сместился к центру и пробил, но тут Буну выручил, сыграв без нервов.

Концовка матча опасными моментами не запомнилась. Зато появилось место для грубости и предупреждений, за три минуты три жёлтые карточки предъявил арбитр – отличились Локателли, Хиль и Кьеза. Чуть прижали хозяева испанцев, падал Рабио и претендовал на пенальти, но этой остроты было мало. И вот уже виделось закономерное поражение, как за Турин сыграл стандарт. На седьмой добавленной минуте из шести Кьеза навесил от угла поля, Данило скинул, Поль Погба продлил полёт мяча, а Федерико Гатти дослал его в пустой угол - 1:1.

«Ювентус» показал беззубую игру, но не проиграл «Севилье» на своём поле. Кажется, букмекерам нужно пересмотреть своё мнение о фаворите Лиги Европы. А вот андалусийцы хоть и обидно упустили победу, опять рвутся в финал любимого турнира, показав достойную игру.