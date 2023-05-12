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Лига Европы

Спасение на 7-й добавленной минуте: «Севилья» не удержала гостевую победу над «Ювентусом» в полуфинале ЛЕ

12 Мая 2023 • 00:01 Комментировать (3)
Ювентус
1:1
Севилья
окончен

«Ювентус» и «Севилья» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Первый полуфинальный матч состоялся 11 мая на стадионе «Альянс».

Протокол игры  
Ювентус1:1Севилья
  26'Эн-Несири Юссеф (0:1)
Гатти Федерико (1:1)  
Щесны ВойцехДанило ЛуисБонуччи Леонардо 61' (Гатти Федерико ( 61') Алекс СандроКуадрадо ХуанМиретти Фабио 46' (Айлинг Самуэль ( 46') Локателли Мануэль  77'Рабио Адриен  43'Костич Филип 46' (Кьеза Федерико ( 46'  80') Ди Мария Анхель 70' (Погба Поль ( 70') Влахович Душан 62' (Милик Аркадиуш ( 62')
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеПинсольо КарлоФаджоли НиколоПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес ЛеандроЖорже Кайо
Буну ЯссинНавас ХесусБаде Луак  83'Гудель НеманьяАкунья МаркосФернандо РежесРакитич Иван  72'Окампос Лукас 34' (Монтьель Гонсало ( 34') Торрес Оливер 74' (Гомес Алехандро Папу ( 74') Хиль Бриан  79' 81' (Ламела Эрик ( 81') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоРекик КаримТеллес АлексБуэно МануМир Рафа
11 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Очень интересную пару в полуфинале организовали «Севилья», убравшая «Манчестер Юнайтед», и главный фаворит Лиги Европы по мнению букмекеров – «Ювентус». Аллегри подготовился, выпустил всех сильнейших, вернув в старт Влаховича, оставив Ди Марию, Куадрадо и Рабио. «Старая синьора» играла дома под небольшим дождём, начала неплохо и, казалось, что увидим мы равный матч. Но «Севилья» была иного мнения.

После небольшой разведки и обмена робкими уколами (у гостей пробил Окампос, у хозяев – Влахович), испанцы взялись за дело по-настоящему. Эн-Несири сбросил мяч на линию вратарской, откуда пробил опять же Окампос – в створ не попал. А когда они ролями поменялись, случился гол. Алекс Сандро убежал в атаку, потерял мяч и оголил зону, откуда примчался Лукас. Аргентинец прострелил, а Эн-Несири в касание пробил в противоход Щесны – 0:1.

Моментально Юссеф получил выход один на один, но слегка замешкался и был накрыт Данило. Ракитич чётко сыграл на подборе, пробив с линии штрафной площади – Щесны потащил. Под занавес тайма с дальней дистанции пробил уже Эн-Несири, и тут поляк свою команду выручил. А что «Ювентус». Спросите вы? У хозяев к часу игрового времени не было даже удара в створ ворот. Только беспробудные замены, которые ситуацию не меняли. Вышли Кьеза, Айлинг, Милик, Гатти и Погба.

«Ювентус» больше владел мячом, но скорости не позволяли найти свободное пространство. А «Севилья» в последней трети матча стала играть аккуратнее, спокойно оборонялась, выжидая шанса для контратаки. У хозяев хорошо вошёл в игру только Сэм Айлинг, именно крайний защитник и создал первый опасный момент/удар в створ. По левому флангу пробежался. Сместился к центру и пробил, но тут Буну выручил, сыграв без нервов.

Концовка матча опасными моментами не запомнилась. Зато появилось место для грубости и предупреждений, за три минуты три жёлтые карточки предъявил арбитр – отличились Локателли, Хиль и Кьеза. Чуть прижали хозяева испанцев, падал Рабио и претендовал на пенальти, но этой остроты было мало. И вот уже виделось закономерное поражение, как за Турин сыграл стандарт. На седьмой добавленной минуте из шести Кьеза навесил от угла поля, Данило скинул, Поль Погба продлил полёт мяча, а Федерико Гатти дослал его в пустой угол - 1:1.

«Ювентус» показал беззубую игру, но не проиграл «Севилье» на своём поле. Кажется, букмекерам нужно пересмотреть своё мнение о фаворите Лиги Европы. А вот андалусийцы хоть и обидно упустили победу, опять рвутся в финал любимого турнира, показав достойную игру.

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Ювентус Севилья
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
12 Мая 2023 в 00:06
Вот это спасение. Может только ради этой передачи болельщики и ждали Погба). Спас бы кто нибудь Юве от Макса. Человек за 2 сезона каждый матч ставит новый состав, за это время ни наиграл ни одну связку, все результаты Юве это индивидульные действия и вот такие вот спасения. Не жалко руководству болельщиков, им нравится смотреть матчи по 97 минут в полной тишине и свисту.
Juventissimo
12 Мая 2023 в 00:05
Какой позор...Аллегри и компания довели болельщиков до того, что они радуются голам на 97-ой минуте! Свора импотентов во главе с латентным .... Совершенно незаслуженный отскок любимого клуба. Севилья должна была увозить победу из Турина.
CuCuRuKu
12 Мая 2023 в 00:03
Буду давить свою линию - чудо просто преследует Юве)))
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