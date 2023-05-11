«Рома» едва не упустила победу над «Байером»

«Рома» и «Байер» провели первый матч в борьбе за финал Лиги Европы. В дебюте гости вдвоем вывалились на отличную позицию для удара, и Флориан Вирц промахнулся. У соперника острее всех атаковал Рожер Ибаньес после стандарта, но здесь справился вратарь. На 63-й минуте неожиданно был открыт счет. Тэмми Абрахам в центре штрафной наносил удар, Лукаш Градецки среагировал, но Эдоардо Бове добавил мяч в сетку. Вскоре уже Лоренцо Пеллегрини не смог пробить вратаря, а Бове на сей раз с подбора был не точен. В концовке Жереми Фримпонг бил по полупустым воротам, так как голкипер «Ромы» столкнулся со своим защитником, но на ленточке остановил мяч Бриан Кристанте.

1:0, все решится в Леверкузене.