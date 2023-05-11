«Рома» едва не упустила победу над «Байером»

«Рома» и «Байер» провели первый матч в борьбе за финал Лиги Европы. В дебюте гости вдвоем вывалились на отличную позицию для удара, и Флориан Вирц промахнулся. У соперника острее всех атаковал Рожер Ибаньес после стандарта, но здесь справился вратарь. На 63-й минуте неожиданно был открыт счет. Тэмми Абрахам в центре штрафной наносил удар, Лукаш Градецки среагировал, но Эдоардо Бове добавил мяч в сетку. Вскоре уже Лоренцо Пеллегрини не смог пробить вратаря, а Бове на сей раз с подбора был не точен. В концовке Жереми Фримпонг бил по полупустым воротам, так как голкипер «Ромы» столкнулся со своим защитником, но на ленточке остановил мяч Бриан Кристанте.
1:0, все решится в Леверкузене.
Протокол игры
|(1:0) Бове Эдоардо63'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 58'Кристанте Бриан•Ибаньес Рожер• 89'Челик Мехмет•Бове Эдоардо76' (Дибала Пауло (76') •Матич Неманья•Пеллегрини Лоренцо•Спинаццола Леонардо• 90'Абрахам Тэмми• 76'Белотти Андреа76' (Вейналдум Джорджиньо (76')
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон36' (Баккер Митчел (36') •Та Джонатан• 58'Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Инкапье Пьеро•Андрих Роберт 50'90' (Амири Надим (90') •Паласиос Эсекиэль•Диаби Мусса 57'72' (Азмун Сердар (72') •Вирц Флориан•Гложек Адам72' (Адли Амин (72')
11 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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