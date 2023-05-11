Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Рома» едва не упустила победу над «Байером»

11 Мая 2023 • 23:58 Комментировать
Рома
1:0
Байер Л
окончен

«Рома» и «Байер» провели первый матч в борьбе за финал Лиги Европы. В дебюте гости вдвоем вывалились на отличную позицию для удара, и Флориан Вирц промахнулся. У соперника острее всех атаковал Рожер Ибаньес после стандарта, но здесь справился вратарь. На 63-й минуте неожиданно был открыт счет. Тэмми Абрахам в центре штрафной наносил удар, Лукаш Градецки среагировал, но Эдоардо Бове добавил мяч в сетку. Вскоре уже Лоренцо Пеллегрини не смог пробить вратаря, а Бове на сей раз с подбора был не точен. В концовке Жереми Фримпонг бил по полупустым воротам, так как голкипер «Ромы» столкнулся со своим защитником, но на ленточке остановил мяч Бриан Кристанте.

1:0, все решится в Леверкузене.

Протокол игры  
Рома1:0Байер Л
(1:0) Бове Эдоардо63'  
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  58'Кристанте БрианИбаньес Рожер  89'Челик МехметБове Эдоардо 76' (Дибала Пауло ( 76') Матич НеманьяПеллегрини ЛоренцоСпинаццола Леонардо  90'Абрахам Тэмми  76'Белотти Андреа 76' (Вейналдум Джорджиньо ( 76')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанКарсдорп РикФатиканти ДжакомоТахирович БенджаминСвилар МилеМиссори ФилиппоКамара Мохамед IIIСмоллинг Крис
Градецки ЛукашКоссуну Одилон 36' (Баккер Митчел ( 36') Та Джонатан  58'Тапсоба ЭдмонФримпонг ЖеремиИнкапье ПьероАндрих Роберт  50' 90' (Амири Надим ( 90') Паласиос ЭсекиэльДиаби Мусса  57' 72' (Азмун Сердар ( 72') Вирц ФлорианГложек Адам 72' (Адли Амин ( 72')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиДемирбай КеремХадсон-Одои КаллумАзхиль АйманНойтгенс Максимилиан
11 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Севилья Севилья
1
1
1.92 3.45 4.30
Видео
Окончен
Рома Рома
Байер Л Байер Л
1
0
2.31 3.35 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
00:37 · Лига Европы
Аллегри – о ничьей с «Севильей»: «У меня нет претензий к игрокам»
00:30 · Лига Европы
Погба впервые за год оформил голевое действие
00:26 · Испания. Ла Лига
Эн-Несири – второй среди представителей Ла Лиги по голам в 2023 году
00:18 · Лига Европы
«Ювентус» ни разу за 14 лет не проиграл дома в Лиге Европы
00:15 · Италия. Серия А
Гол «Байеру» стал для Бове вторым за 27 матчей в составе «Ромы»
00:03 · Италия. Серия А
«Рома» прервала четырёхматчевую серию неудач в официальных играх
11 Мая
23:58 · Лига Европы
«Рома» едва не упустила победу над «Байером»
23:55 · Италия. Серия А
Бонуччи получил травму и не доиграл свой 500-й матч в составе «Ювентуса»
22:34 · Лига Европы
Главный арбитр встречи «Рома» — «Байер» вышел на матч с камерой 1 фото
21:47 · Лига Европы
Бонуччи проведёт 500-й матч за «Ювентус» – ранее это удавалось только пяти игрокам
21:30 · Лига Европы
«Ювентус» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 5
21:30 · Лига Европы
«Рома» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:48 · Лига Европы
«Ювентус» и «Севилья» озвучили состав на полуфинал Лиги Европы
20:41 · Лига Европы
Моуринью и Хаби Алонсо выбрали составы на матч «Рома» - «Байер»
17:34 · Лига Европы
Ракитич: «Ювентус» тоже вряд ли рад такому жребию»
Все новости
Рекомендуем