Сегодня главный арбитр первой полуфинальной встречи в Лиге Европы между «Ромой» и «Байером» Майкл Оливер вышел на работу с камерой. Интересным кадром делится телеграм-канал «Алё, рэф!».

И действительно, знаменитый арбитр вышел судить игру с непривычным для футбольного судьи приспособлением – закреплённой на груди небольшой камерой. Что из этого выйдет, и для чего это было организовано – узнаем после игры.

Напомним, что битва «волков» и «фармацевтов» на римском «Стадио Олимпико» продолжается, близятся к концу первые полчаса игры, но команды пока счёт не открыли.

Следите за ходом матча в текстовой трансляции, которую проводит коллектив портала LiveResult.ru.