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Лига Европы

Главный арбитр встречи «Рома» — «Байер» вышел на матч с камерой фото

11 Мая 2023 • 22:34 Комментировать (1)

Сегодня главный арбитр первой полуфинальной встречи в Лиге Европы между «Ромой» и «Байером» Майкл Оливер вышел на работу с камерой. Интересным кадром делится телеграм-канал «Алё, рэф!».

И действительно, знаменитый арбитр вышел судить игру с непривычным для футбольного судьи приспособлением – закреплённой на груди небольшой камерой. Что из этого выйдет, и для чего это было организовано – узнаем после игры.

Напомним, что битва «волков» и «фармацевтов» на римском «Стадио Олимпико» продолжается, близятся к концу первые полчаса игры, но команды пока счёт не открыли.

Следите за ходом матча в текстовой трансляции, которую проводит коллектив портала LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Майкл Оливер Байер
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Комментарии (1)
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ЮвиК
11 Мая 2023 в 22:57
Лучше бы судьи в очках выходили а то некоторые моменты явно как косоглазые судят.
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