Бонуччи проведёт 500-й матч за «Ювентус» – ранее это удавалось только пяти игрокам

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сегодня преодолеет историческую отметку.

36-летний футболист попал в стартовый состав команды Массимилиано Аллегри на сегодняшний матч полуфинала Лиги Европы против «Севильи». Встреча станет для ветерана 500-й в цветах «бьянконери» во всех турнирах. Как отмечает Opta, Бонуччи – лишь шестой игрок, которому покорилось это достижение: ранее отметки достигли Алессандро дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Гаэтано Ширеа и Джузеппе Фурино.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Севилья» будет представлена на сайте LiveResult.ru.