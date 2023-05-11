«Ювентус» и «Севилья» озвучили состав на полуфинал Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Ювентус» будет принимать «Севилью».

Наставник итальянской команды Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких игроков: Щесны, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, Костич, Миретти, Рабио, Локателли, ди Мария, Влахович.

Рулевой испанской команды Хосе Луис Мендилибар, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Хиль, Оливер Торрес, Окампос, Эн-Несири.

Футболисты «Ювентуса» и «Севильи» услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.