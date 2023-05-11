Моуринью и Хаби Алонсо выбрали составы на матч «Рома» - «Байер»

В четверг вечером в первом полуфинале Лиги Европы будут играть «Рома» и «Байер».

Главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью включил в стартовый состав таких игроков: Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Спинаццола, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Беллотти, Абрахам.

Рулевой немецкого коллектива Хаби Алонсо, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Градецки, Коссуну, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Паласиос, Андрих, Вирц, Дьяби, Гложек.

Матч «Рома» - «Байер» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.