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«Рома» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Рома
...
Байер Л
1 2.45 X 3.20 2 3.30
Через 0 ч. 9 мин.

В Италии проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рома - Байер Л

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Протокол игры  
Рома0:0Байер Л
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКристанте БрианИбаньес РожерЧелик МехметБове ЭдоардоМатич НеманьяПеллегрини ЛоренцоСпинаццола ЛеонардоБелотти АндреаАбрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроДибала ПаулоЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанКарсдорп РикФатиканти ДжакомоТахирович БенджаминСвилар МилеВейналдум ДжорджиньоМиссори ФилиппоКамара Мохамед IIIСмоллинг Крис
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТапсоба ЭдмонТа ДжонатанФримпонг ЖеремиИнкапье ПьероПаласиос ЭсекиэльАндрих РобертДиаби МуссаВирц ФлорианГложек Адам
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиБаккер МитчелДемирбай КеремХадсон-Одои КаллумАзмун СердарАдли АминАзхиль АйманАмири НадимНойтгенс Максимилиан
11 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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РОМА БАЙЕР Л
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1.92 3.45 4.30
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11.05.23 в 22:00
Рома Рома
Байер Л Байер Л
2.31 3.35 3.20
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