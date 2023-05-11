«Рома» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - Байер Л
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Протокол игры
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кристанте Бриан•Ибаньес Рожер•Челик Мехмет•Бове Эдоардо•Матич Неманья•Пеллегрини Лоренцо•Спинаццола Леонардо•Белотти Андреа•Абрахам Тэмми
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Фримпонг Жереми•Инкапье Пьеро•Паласиос Эсекиэль•Андрих Роберт•Диаби Мусса•Вирц Флориан•Гложек Адам
11 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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