Ракитич: «Ювентус» тоже вряд ли рад такому жребию»

Испанская «Севилья» рвется к очередной победе в Лиге Европы, но для этого ей придется преодолеть сопротивление туринского «Ювентуса». Первый матч в рамках полуфинала между ними состоится уже сегодня.

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, в 2015 году забивший «Ювентусу» в финале Лиги чемпионов, считает туринцев фаворитами, но уверен в том, что те вряд ли относятся к «Севилье» как к проходному сопернику.

- Если против «Манчестер Юнайтед» нам еще давали какие-то шансы, то тут нет, «Ювентус» считают безусловным фаворитом. Но я уверен, что они сами не очень рады тому, что им выпала «Севилья», - цитирует слова Ракитича итальянское новостное агентство ITASportPress.