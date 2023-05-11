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Лига Европы

Ракитич: «Ювентус» тоже вряд ли рад такому жребию»

11 Мая 2023 • 17:34 Комментировать
Ювентус
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Севилья
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Через 3 ч. 27 мин.

Испанская «Севилья» рвется к очередной победе в Лиге Европы, но для этого ей придется преодолеть сопротивление туринского «Ювентуса». Первый матч в рамках полуфинала между ними состоится уже сегодня.

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, в 2015 году забивший «Ювентусу» в финале Лиги чемпионов, считает туринцев фаворитами, но уверен в том, что те вряд ли относятся к «Севилье» как к проходному сопернику.

- Если против «Манчестер Юнайтед» нам еще давали какие-то шансы, то тут нет, «Ювентус» считают безусловным фаворитом. Но я уверен, что они сами не очень рады тому, что им выпала «Севилья», - цитирует слова Ракитича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Иван Ракитич
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ЮВЕНТУС СЕВИЛЬЯ
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