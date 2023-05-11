Уткин дал прогноз на матч «Рома» - «Байер»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на первый полуфинал Лиги Европы между «Ромой» и «Байером», который пройдёт в четверг вечером.

«Я полагаю, что «Рома» находится сейчас на хорошем ходу. А что касается «Байера», то эта команда известна своей невезучестью. Поэтому я полагаю, что домашний матч «Рома» непременно выиграет», - сказал Уткин на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Рома» и «Байер» начнут матч в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции. Ответная игра команд пройдёт через неделю – 18 мая.