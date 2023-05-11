Корнеев высказался об успехах «Севильи» в еврокубках

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы, в котором встретятся «Ювентус» и «Севилья».

Эксперт вспомнил об успехах испанского клуба на международной арене, отметив, что даже несмотря на провальный сезон, команда начинает приходить в себя.

«Учитывая последние успехи на протяжении многих лет, мне кажется, это что‑то, что укрепляется в ДНК игроков «Севильи». Даже несмотря на провальный сезон, всё равно мы видим, что они начинают выбираться», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится сегодня, 11 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что «Севилья» является самым титулованным клубом в истории Лиги Европы. На счету андалусийцев шесть побед в этом турнире.