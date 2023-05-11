Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Гладилин: «Шансы «Ювентуса» и «Севильи» равны»

11 Мая 2023 • 09:42 Комментировать
Ювентус
...
Севилья
1 1.78 X 3.60 2 5.40
Через 10 ч. 40 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» примет на своём поле «Севилью».

По мнению ветерана, в грядущем противостоянии определить фаворита невозможно, так как «Севилья» хорошо выступает в еврокубках, а «Ювентус» уже не выглядит столь грозно, как раньше.

«Севилья» очень хорошо играет в еврокубках, там опытный тренер. «Ювентус» сейчас в такой стадии, что он — не лидер итальянского футбола. Он уже стал не той машиной, которой был. Шансы равны», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится сегодня, 11 мая. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.05.23 в 22:00
Ювентус Ювентус
Севилья Севилья
1.92 3.45 4.30
Видео
11.05.23 в 22:00
Рома Рома
Байер Л Байер Л
2.31 3.35 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
11:12 · Лига Европы
Корнеев высказался об успехах «Севильи» в еврокубках
09:42 · Лига Европы
Гладилин: «Шансы «Ювентуса» и «Севильи» равны»
08:59 · Лига Европы
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Ромой»
08:49 · Лига Европы
Аллегри высказался о матче против «Севильи»
08:43 · Лига Европы
У «Ювентуса» серьёзная потеря перед матчем с «Севильей»
10 Мая
21:29 · Лига Европы
«Ювентус» - «Севилья»: прогноз на матч Лиги Европы – 11 мая 2023
21:08 · Лига Европы
«Рома» - «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы – 11 мая 2023
19:51 · Лига Европы
Ди Мария: «Кубок Лиги Европы – тот трофей, которого мне не хватает»
16:31 · Лига Европы
Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума
16:26 · Лига Европы
Моуринью рассказал, в чём очень силён «Байер»
06 Мая
16:06 · Лига Европы
Дьяков считает, что Черчесов может возглавить клуб из топ-5 лиг
04 Мая
22:24 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави может пропустить оставшуюся часть сезона
25 Апреля
07:09 · Лига Европы
Бонек: «Лучшие шансы на финал - у «Ромы» и «Ювентуса»
01:54 · Италия. Серия А
Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках
24 Апреля
21:11 · Лига Европы
Бонек: «Очень вероятно, что в финале всех трёх еврокубков сыграют итальянские клубы» 1
Все новости
Рекомендуем