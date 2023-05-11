Гладилин: «Шансы «Ювентуса» и «Севильи» равны»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» примет на своём поле «Севилью».

По мнению ветерана, в грядущем противостоянии определить фаворита невозможно, так как «Севилья» хорошо выступает в еврокубках, а «Ювентус» уже не выглядит столь грозно, как раньше.

«Севилья» очень хорошо играет в еврокубках, там опытный тренер. «Ювентус» сейчас в такой стадии, что он — не лидер итальянского футбола. Он уже стал не той машиной, которой был. Шансы равны», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Матч «Ювентус» — «Севилья» состоится сегодня, 11 мая. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.