Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

Испанский специалист Хаби Алонсо, занимающий пост главного тренера леверкузенского «Байера», высказался о предстоящем матче против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы.

«С нетерпением жду матча. Хотим как можно скорее выйти на поле. Хотим использовать свой шанс и выйти в финал Лиги Европы. «Байеру» важно хорошо сыграть как в нападении, так и в обороне. Мы отлично знаем «Рому». Они любят действовать на контратаках. Мы это понимаем и готовы», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первый поединок между леверкузенским и римским клубами состоится 11 мая в столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.