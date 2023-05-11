Аллегри высказался о матче против «Севильи»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча против испанской «Севильи» в полуфинале Лиги Европы.

«Севилья» - специалист по этому турниру. Нам нужно очень постараться, чтобы победить их. В этом году «Ювентус» стал сильнее. У нас осталось четыре матча Серии А и полуфинал Лиги Европы. Нам нужно максимально выложиться и тогда увидим, куда нас это приведет», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Ювентусом» и «Севильей» состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток в Турине прозвучит в 22:00 по московскому времени.