У «Ювентуса» серьёзная потеря перед матчем с «Севильей»

Защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер не примет участия в первом матче ½ финала Лиги Европы против испанской «Севильи». Об этом во время пресс-конференции сообщил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Глейсон не выйдет на поле из-за растяжения. Все остальные футболисты в полном порядке. Команда подходит к матчу с «Севильей» с чувством приятного переживания и большого желания победить», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первый матч «Ювентуса» против «Севильи» пройдет в Турине сегодня, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.