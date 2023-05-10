Ди Мария: «Кубок Лиги Европы – тот трофей, которого мне не хватает»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария высказался о борьбе своего клуба в Лиге Европы.

«Я бился за этот трофей лишь один раз в составе «Бенфики», и это тот трофей, которого мне очень не хватает в коллекции – я сосредоточен на том, чтобы завоевать его», - цитирует ди Марию La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в полуфиналах Лиги Европы «старая синьора» встретится с «Севильей» - полноправным «клубом-хозяином» этого турнира. Первый матч между соперниками запланирован на завтра, 11 мая. Он состоится в Турине на домашней арене «Ювентуса».

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