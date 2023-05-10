Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Ди Мария: «Кубок Лиги Европы – тот трофей, которого мне не хватает»

10 Мая 2023 • 19:51 Комментировать
Ювентус
...
Севилья
1 1.77 X 3.50 2 5.10
11.05 22:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария высказался о борьбе своего клуба в Лиге Европы.

«Я бился за этот трофей лишь один раз в составе «Бенфики», и это тот трофей, которого мне очень не хватает в коллекции – я сосредоточен на том, чтобы завоевать его», - цитирует ди Марию La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в полуфиналах Лиги Европы «старая синьора» встретится с «Севильей» - полноправным «клубом-хозяином» этого турнира. Первый матч между соперниками запланирован на завтра, 11 мая. Он состоится в Турине на домашней арене «Ювентуса».

Ди Мария: «Моей семье очень комфортно в Турине»
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лига Европы Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
19:51 · Лига Европы
Ди Мария: «Кубок Лиги Европы – тот трофей, которого мне не хватает»
16:31 · Лига Европы
Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума
16:26 · Лига Европы
Моуринью рассказал, в чём очень силён «Байер»
06 Мая
16:06 · Лига Европы
Дьяков считает, что Черчесов может возглавить клуб из топ-5 лиг
04 Мая
22:24 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави может пропустить оставшуюся часть сезона
25 Апреля
07:09 · Лига Европы
Бонек: «Лучшие шансы на финал - у «Ромы» и «Ювентуса»
01:54 · Италия. Серия А
Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках
24 Апреля
21:11 · Лига Европы
Бонек: «Очень вероятно, что в финале всех трёх еврокубков сыграют итальянские клубы» 1
21 Апреля
18:28 · Лига Европы
Мендилибар поделился ожиданиями от полуфинальных матчей против «Ювентуса»
16:46 · Лига Европы
Эн-Несири признали игроком недели в Лиге Европы после дубля в ворота «Манчестер Юнайтед»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Масалитин высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи»
14:49 · Лига Европы
Моуринью иронично упомянул Кассано после успеха «Ромы»
14:10 · Лига Европы
Уткин отчитал Магуайра
11:33 · Лига Европы
Фаулер высмеял вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы
09:54 · Лига Европы
Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»
Все новости
Рекомендуем