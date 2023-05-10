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Лига Европы

Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума

10 Мая 2023 • 16:31 Комментировать
Рома
...
Байер Л
1 2.10 X 3.30 2 3.65
11.05 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против «Байера» сказал несколько слов о кадровой ситуации в команде.

«Сейчас трудно представить себе, что Дибала и Вейналдум выйдут в стартовом составе. Завтра утром посмотрим, смогут ли они сыграть. Мы сделаем всё возможное, чтобы полностью восстановить их. Но мы должны быть готовы к матчу независимо от того, будут Дибала и Вейналдум готовы или нет», - сказал Моуринью Sky Sport.

Матч «Рома» - «Байер» стартует 11 мая в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джорджиньо Вейналдум Пауло Дибала
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РОМА БАЙЕР Л
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