Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против «Байера» сказал несколько слов о кадровой ситуации в команде.

«Сейчас трудно представить себе, что Дибала и Вейналдум выйдут в стартовом составе. Завтра утром посмотрим, смогут ли они сыграть. Мы сделаем всё возможное, чтобы полностью восстановить их. Но мы должны быть готовы к матчу независимо от того, будут Дибала и Вейналдум готовы или нет», - сказал Моуринью Sky Sport.

Матч «Рома» - «Байер» стартует 11 мая в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.