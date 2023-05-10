Моуринью рассказал, в чём очень силён «Байер»

В четверг «Рома» будет принимать «Байер» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Наставник итальянской команды Жозе Моуринью дал комментарий по поводу предстоящего матча.

«Байер» - одна из сильнейших команд в Европе в плане контратак. Это очевидно. Они очень опасны в этом компоненте. Они обороняются, ждут потери соперника, и тогда их сложно остановить, потому что у них быстрые игроки.

У нас достаточно опыта, чтобы не слишком волноваться из-за попадания в полуфинал и не слишком зацикливаться на том, что мы играем первый матч дома. Если завтра мы проведём сбалансированную игру и добьёмся положительного результата, я буду счастлив», - сказал Моуринью Sky Sport.

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