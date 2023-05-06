Дьяков считает, что Черчесов может возглавить клуб из топ-5 лиг

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о работе главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Напомним, ранее 59-летний специалист вместе со своим клубом стал чемпионом Венгрии во второй раз подряд.

«Поздравляю Станислава Саламовича! В этом сезоне он неплохо выступил в еврокубках. Желаю ему удачи в дальнейшем. Предложение от клуба из топ-5 лиг вполне возможно. Чемпионат Венгрии не такой сильный, но достойное выступление в Лиге Европы – это показатель», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Черчесова позовут в какой-то середняк из топ-лиги, то для российского тренера это будет шаг вперед, на который интересно будет посмотреть.