Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Дьяков считает, что Черчесов может возглавить клуб из топ-5 лиг

06 Мая 2023 • 16:06 Комментировать
Ференцварош
...
Кишварда
1 1.37 X 4.70 2 7.20
Через 3 ч. 4 мин.

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о работе главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Напомним, ранее 59-летний специалист вместе со своим клубом стал чемпионом Венгрии во второй раз подряд.

«Поздравляю Станислава Саламовича! В этом сезоне он неплохо выступил в еврокубках. Желаю ему удачи в дальнейшем. Предложение от клуба из топ-5 лиг вполне возможно. Чемпионат Венгрии не такой сильный, но достойное выступление в Лиге Европы – это показатель», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Черчесова позовут в какой-то середняк из топ-лиги, то для российского тренера это будет шаг вперед, на который интересно будет посмотреть.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Виталий Дьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЕРЕНЦВАРОШ КИШВАРДА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
16:06 · Лига Европы
Дьяков считает, что Черчесов может возглавить клуб из топ-5 лиг
04 Мая
22:24 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави может пропустить оставшуюся часть сезона
25 Апреля
07:09 · Лига Европы
Бонек: «Лучшие шансы на финал - у «Ромы» и «Ювентуса»
01:54 · Италия. Серия А
Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках
24 Апреля
21:11 · Лига Европы
Бонек: «Очень вероятно, что в финале всех трёх еврокубков сыграют итальянские клубы» 1
21 Апреля
18:28 · Лига Европы
Мендилибар поделился ожиданиями от полуфинальных матчей против «Ювентуса»
16:46 · Лига Европы
Эн-Несири признали игроком недели в Лиге Европы после дубля в ворота «Манчестер Юнайтед»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Масалитин высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи»
14:49 · Лига Европы
Моуринью иронично упомянул Кассано после успеха «Ромы»
14:10 · Лига Европы
Уткин отчитал Магуайра
11:33 · Лига Европы
Фаулер высмеял вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы
09:54 · Лига Европы
Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»
09:38 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Севильи» ни одного матча из пяти - это антирекорд «красных дьяволов»
09:14 · Лига Европы
Руй Патрисиу повторил рекорд Лиги Европы
08:40 · Лига Европы
Рабио претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем