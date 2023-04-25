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Бонек: «Лучшие шансы на финал - у «Ромы» и «Ювентуса»

25 Апреля 2023 • 07:09 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Збигнев Бонек высказался по поводу прохода сразу пяти итальянских клубов в полуфиналы европейских турниров. Польский экс-игрок считает, что наилучшие шансы на финал, и, соответственно, общий успех у «Ромы» и «Ювентуса».

- «Ювентус» и «Рома» - фавориты, они могут выйти в финал, что будет историческим свершением. Кто-то из «Интера» или «Милана» также выйдет в финал. Есть шансы у «Фиорентины». Во всех финала европейских турниров могут быть итальянские клубы, и это явный признак прогресса, - цитирует слова Бонека итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Збигнев Бонек
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