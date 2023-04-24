Бонек: «Очень вероятно, что в финале всех трёх еврокубков сыграют итальянские клубы»

Знаменитый экс-футболист Збигнев Бонек высказался об успехах представителей итальянской Серии А.

В полуфиналах еврокубков сыграют сразу пять клубов из Италии: «Интер» и «Милан» – в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.

«Очень возможно, что «Ювентус» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы – обе команды считаются фаворитами в полуфинальных противостояниях. Это было бы историческое событие.

Очень вероятно, что в финале всех трёх турниров выступят представители Серии А, что говорит о прогрессе лиги. На мой взгляд, играть в Италии сложнее всего, и если ты хорош в там, то ты преуспеешь где угодно», – рассказал в интервью Radio 1 Бонек.