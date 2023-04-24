Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Бонек: «Очень вероятно, что в финале всех трёх еврокубков сыграют итальянские клубы»

24 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать
Рома
...
Байер Л
11.05 22:00

Знаменитый экс-футболист Збигнев Бонек высказался об успехах представителей итальянской Серии А.

В полуфиналах еврокубков сыграют сразу пять клубов из Италии: «Интер» и «Милан» – в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.

«Очень возможно, что «Ювентус» и «Рома» сыграют в финале Лиги Европы – обе команды считаются фаворитами в полуфинальных противостояниях. Это было бы историческое событие.

Очень вероятно, что в финале всех трёх турниров выступят представители Серии А, что говорит о прогрессе лиги. На мой взгляд, играть в Италии сложнее всего, и если ты хорош в там, то ты преуспеешь где угодно», – рассказал в интервью Radio 1 Бонек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Милан Ювентус Фиорентина Збигнев Бонек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Апреля
21:11 · Лига Европы
Бонек: «Очень вероятно, что в финале всех трёх еврокубков сыграют итальянские клубы»
21 Апреля
18:28 · Лига Европы
Мендилибар поделился ожиданиями от полуфинальных матчей против «Ювентуса»
16:46 · Лига Европы
Эн-Несири признали игроком недели в Лиге Европы после дубля в ворота «Манчестер Юнайтед»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Масалитин высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи»
14:49 · Лига Европы
Моуринью иронично упомянул Кассано после успеха «Ромы»
14:10 · Лига Европы
Уткин отчитал Магуайра
11:33 · Лига Европы
Фаулер высмеял вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы
09:54 · Лига Европы
Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»
09:38 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Севильи» ни одного матча из пяти - это антирекорд «красных дьяволов»
09:14 · Лига Европы
Руй Патрисиу повторил рекорд Лиги Европы
08:40 · Лига Европы
Рабио претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
08:34 · Лига Европы
Окампос подвёл итоги матча с «Манчестер Юнайтед»
08:27 · Лига Европы
Каземиро: «Севилья» превосходила нас весь матч»
08:20 · Лига Европы
Ламела: «Севилья» подошла к матчу с «Манчестер Юнайтед» как к финалу»
08:13 · Лига Европы
Данило высказался об успехе «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем