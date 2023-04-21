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Лига Европы

Мендилибар поделился ожиданиями от полуфинальных матчей против «Ювентуса»

21 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать
Ювентус
...
Севилья
11.05 22:00

Наставник «Севильи» Хосе Луис Мендилибар высказался о противостоянии с «Ювентусом» в рамках полуфинала Лиги Европы.

«Этот совершенно другой соперник по сравнению с «Манчестер Юнайтед». Они жёстче, сильнее как команда. Может быть, у них не так много скорости, но в них больше команды, чем у «Манчестер Юнайтед». Я ожидаю более сильного соперника, чем на предыдущей стадии», – приводит слова специалиста Diario de Sevilla.

Напомним, что «Севилья» выиграла ответный поединок Лиги Европы у «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0, выйдя в полуфинал второго по значимости еврокубка. Матчи с «Ювентусом» пройдут 11 и 18 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Хосе Луис Мендилибар
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ЮВЕНТУС СЕВИЛЬЯ
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