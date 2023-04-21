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Лига Европы

Эн-Несири признали игроком недели в Лиге Европы после дубля в ворота «Манчестер Юнайтед»

21 Апреля 2023 • 16:46 Комментировать
Севилья
3:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири был признан лучшим футболистам по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

Напомним, что в четверг вечером «Севилья» разгромила на своём поле «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Эн-Несири стал автором двух забитых голов.

В полуфинале второго по рангу клубного турнира континента «Севилья» встретится с «Ювентусом». Вторую путёвку в финал Лиги Европы будут разыгрывать «Рома» и «Байер».

Добавим, что финальный матч Лиги Европы состоится в последний вечер весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Юссеф Эн-Несири
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