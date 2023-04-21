Эн-Несири признали игроком недели в Лиге Европы после дубля в ворота «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири был признан лучшим футболистам по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

Напомним, что в четверг вечером «Севилья» разгромила на своём поле «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Эн-Несири стал автором двух забитых голов.

В полуфинале второго по рангу клубного турнира континента «Севилья» встретится с «Ювентусом». Вторую путёвку в финал Лиги Европы будут разыгрывать «Рома» и «Байер».

Добавим, что финальный матч Лиги Европы состоится в последний вечер весны.