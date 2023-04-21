Моуринью иронично упомянул Кассано после успеха «Ромы»

«Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы по итогам противостояния с «Фейеноордом». После гостевого поражения 0:1 команда Жозе Моуринью разгромила соперника дома со счётом 4:1 по итогам 120 минут (после 90 минут на табло горел счёт 2:1).

После финального свистка Моуринью упомянул Антонио Кассано. Экс-игрок сборной Италии в последнее время активно критиковал португальского тренера.

«Антонио Кассано нет в студии?» - иронично спросил Моуринью после успешного поединка.

В полуфинале Лиги Европы «Рому» ждёт противостояние с «Байером». Эту команду тренирует Хаби Алонсо, который в своё время играл под руководством Жозе Моуринью за «Реал».

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