Уткин отчитал Магуайра

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы, проиграв в четверг вечером в гостях у «Севильи» со счётом 0:3. В моменте с первым голом испанской команды грубейшую ошибку допустил защитник «красных дьяволов» Гарри Магуайр. После игры комментарий по поводу выступления игрок «Юнайтед» дал известный журналист Василий Уткин.

«Принимать пас вполоборота, а не спиной ко всему полю, да этому учат в детях. Не может так принимать мяч центральный защитник. Кстати, Магуайр вот так принимал мяч, понятия не имея, что у него за спиной, ещё как минимум дважды. Я внимательно смотрел», - написал Уткин в телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» теперь готовится к полуфиналу Кубка Англии против «Брайтона». Матч пройдёт на «Уэмбли» в ближайшее воскресенье, 23 апреля.