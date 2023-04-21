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Лига Европы

Уткин отчитал Магуайра

21 Апреля 2023 • 14:10 Комментировать
Севилья
3:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы, проиграв в четверг вечером в гостях у «Севильи» со счётом 0:3. В моменте с первым голом испанской команды грубейшую ошибку допустил защитник «красных дьяволов» Гарри Магуайр. После игры комментарий по поводу выступления игрок «Юнайтед» дал известный журналист Василий Уткин.

«Принимать пас вполоборота, а не спиной ко всему полю, да этому учат в детях. Не может так принимать мяч центральный защитник. Кстати, Магуайр вот так принимал мяч, понятия не имея, что у него за спиной, ещё как минимум дважды. Я внимательно смотрел», - написал Уткин в телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» теперь готовится к полуфиналу Кубка Англии против «Брайтона». Матч пройдёт на «Уэмбли» в ближайшее воскресенье, 23 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Василий Уткин Гарри Магуайр
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