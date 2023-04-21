Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Фаулер высмеял вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

21 Апреля 2023 • 11:33 Комментировать

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер отреагировал на крупное поражение «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы против испанской «Севильи». «Красные дьяволы» уступили со счетом 0:3 и вылетели с турнира.

«Требл Микки Мауса», - оставил сообщение Фаулер в своих социальных сетях.

По сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» со счетом 2:5. В полуфинал вышла андалусийская команда, где встретится с туринским «Ювентусом».

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, отставая от идущего вторым «Манчестер Сити» на 11 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Робби Фаулер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
11:33 · Лига Европы
Фаулер высмеял вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы
09:54 · Лига Европы
Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»
09:38 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Севильи» ни одного матча из пяти - это антирекорд «красных дьяволов»
09:14 · Лига Европы
Руй Патрисиу повторил рекорд Лиги Европы
08:40 · Лига Европы
Рабио претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
08:34 · Лига Европы
Окампос подвёл итоги матча с «Манчестер Юнайтед»
08:27 · Лига Европы
Каземиро: «Севилья» превосходила нас весь матч»
08:20 · Лига Европы
Ламела: «Севилья» подошла к матчу с «Манчестер Юнайтед» как к финалу»
08:13 · Лига Европы
Данило высказался об успехе «Ювентуса»
08:06 · Лига Европы
Пеллегрини прокомментировал выход «Ромы» в полуфинал Лиги Европы
08:00 · Лига Европы
Аллегри рассказал, что думает о «Севилье»
07:54 · Лига Европы
Спинаццола высказался о победе «Ромы»
07:38 · Лига Европы
Морган - о вылете «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - переоценённый клоун» 1
07:09 · Лига Европы
Тренер «Севильи» высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»
05:25 · Лига Европы
Диаби забил самый быстрый гол «Байера» в истории выступлений в Кубке УЕФА/Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем