Фаулер высмеял вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер отреагировал на крупное поражение «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы против испанской «Севильи». «Красные дьяволы» уступили со счетом 0:3 и вылетели с турнира.

«Требл Микки Мауса», - оставил сообщение Фаулер в своих социальных сетях.

По сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» со счетом 2:5. В полуфинал вышла андалусийская команда, где встретится с туринским «Ювентусом».

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, отставая от идущего вторым «Манчестер Сити» на 11 баллов.