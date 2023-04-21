Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»

21 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать
Севилья
3:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Севильи» Фернандо высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

По словам бразильца, большую роль в успехе андалусийской команды сыграла поддержка болельщиков.

«Это был волшебный вечер. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперёд. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто», — цитирует Фернандо официальный сайт УЕФА.

«Севилья» превзошла манкунианцев по сумме двух встреч (5:2) и вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с итальянским «Ювентусом». Первая игра этого противостояния состоится 11 мая в Турине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Фернандо Режес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
09:54 · Лига Европы
Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»
09:38 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Севильи» ни одного матча из пяти - это антирекорд «красных дьяволов»
09:14 · Лига Европы
Руй Патрисиу повторил рекорд Лиги Европы
08:40 · Лига Европы
Рабио претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
08:34 · Лига Европы
Окампос подвёл итоги матча с «Манчестер Юнайтед»
08:27 · Лига Европы
Каземиро: «Севилья» превосходила нас весь матч»
08:20 · Лига Европы
Ламела: «Севилья» подошла к матчу с «Манчестер Юнайтед» как к финалу»
08:13 · Лига Европы
Данило высказался об успехе «Ювентуса»
08:06 · Лига Европы
Пеллегрини прокомментировал выход «Ромы» в полуфинал Лиги Европы
08:00 · Лига Европы
Аллегри рассказал, что думает о «Севилье»
07:54 · Лига Европы
Спинаццола высказался о победе «Ромы»
07:38 · Лига Европы
Морган - о вылете «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - переоценённый клоун» 1
07:09 · Лига Европы
Тренер «Севильи» высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»
05:25 · Лига Европы
Диаби забил самый быстрый гол «Байера» в истории выступлений в Кубке УЕФА/Лиге Европы
04:51 · Лига Европы
Рабио: «Мы дадим бой «Севилье»
Все новости
Рекомендуем