Фернандо — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотели, чтобы болельщики нами гордились»

Полузащитник «Севильи» Фернандо высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

По словам бразильца, большую роль в успехе андалусийской команды сыграла поддержка болельщиков.

«Это был волшебный вечер. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперёд. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто», — цитирует Фернандо официальный сайт УЕФА.

«Севилья» превзошла манкунианцев по сумме двух встреч (5:2) и вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с итальянским «Ювентусом». Первая игра этого противостояния состоится 11 мая в Турине. Начало — в 22:00 по московскому времени.