«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Севильи» ни одного матча из пяти - это антирекорд «красных дьяволов»

Неудачей завершилась европейская кампания «Манчестер Юнайтед» - команда потерпела сокрушительное поражение в Севилье и выбыла из четвертьфинала Лиги Европы.

Как оказалось, этот матч был уже пятым с «Севильей» в истории «Манчестер Юнайтед» - и еще ни разу «красные дьяволы» не побеждали в этих встречах. Две игры закончились вничью, а трижды «Манчестер Юнайтед» проиграл. И в Европе нет другого клуба, с которым «Манчестер Юнайтед» встречался бы столь часто, но при этом ни разу не победил.

Напомним, что в последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в европейском турнире в 2016 году - это также было в Лиге Европы.