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Лига Европы

Руй Патрисиу повторил рекорд Лиги Европы

21 Апреля 2023 • 09:14 Комментировать
Рома
4:1
Фейеноорд
окончен после доп. времени

Итальянская «Рома», пусть и не без труда, прошла нидерландский «Фейеноорд» в четвертьфинале Лиги Европы, и теперь сыграет в полуфинале второго по престижу клубного турнира Европы. Минувший матч стал 66-м в Лиге Европы для голкипера «Ромы» Руя Патрисиу.

По этому показателю он сравнялся с Александаром Драговичем - оба являются на данный момент самыми опытными игроками в истории проводимого с 2009 года турнира.

Впрочем, вне всяких сомнений, вскоре Руй Патрисиу станет единоличным рекордсменом Лиги Европы, в полуфинале турнира «Роме» предстоит сразиться с немецким «Байером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Руй Патрисиу
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