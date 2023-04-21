Руй Патрисиу повторил рекорд Лиги Европы

Итальянская «Рома», пусть и не без труда, прошла нидерландский «Фейеноорд» в четвертьфинале Лиги Европы, и теперь сыграет в полуфинале второго по престижу клубного турнира Европы. Минувший матч стал 66-м в Лиге Европы для голкипера «Ромы» Руя Патрисиу.

По этому показателю он сравнялся с Александаром Драговичем - оба являются на данный момент самыми опытными игроками в истории проводимого с 2009 года турнира.

Впрочем, вне всяких сомнений, вскоре Руй Патрисиу станет единоличным рекордсменом Лиги Европы, в полуфинале турнира «Роме» предстоит сразиться с немецким «Байером».