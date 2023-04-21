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Лига Европы

Рабио претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

21 Апреля 2023 • 08:40 Комментировать

На официальном сайте УЕФА представлены претенденты на звание лучшего футболиста недели по итогам ответных матчей ¼ финала Лиги Европы. В список претендентов включены четыре игрока: Неманья Матич («Рома»), Адриен Рабио («Ювентус»), Юссеф Эн-Несири («Севилья») и Адам Гложек («Байер»).

Лучший футболист недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что в ответных матчах «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Севилье» (0:3), «Байер» переиграл «Юнион» (4:1), «Ювентус» и «Спортинг» расписали ничью (1:1), а «Рома» одолела «Фейеноорд» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Неманья Матич Адриен Рабио Юссеф Эн-Несири Адам Гложек
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