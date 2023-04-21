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Лига Европы

Окампос подвёл итоги матча с «Манчестер Юнайтед»

21 Апреля 2023 • 08:34 Комментировать

Вингер «Севильи» Лукас Окампос высказался о крупной победе над «Манчестер Юнайтед» в ответном поединке ¼ финала Лиги Европы. Андалусийцы выиграли со счетом 3:0 и шагнули в полуфинал турнира.

«Потрясающий вечер для нашей команды. Мы провели почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в свои силы и получить удовольствие от игры. Наши болельщики заслужили это. В этом матче команда и фанаты были единым целым», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей с общим счетом 5:2. В полуфинале андалусийцы встретятся с туринским «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Лукас Окампос
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