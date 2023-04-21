Каземиро: «Севилья» превосходила нас весь матч»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о поражении от испанской «Севильи» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Англичане уступили со счетом 0:3 и вылетели из турнира.

«Соперник превосходил нас на протяжении всего матча. У нас не может быть оправданий, поскольку мы - «Манчестер Юнайтед». Знали, что в Севилье очень непросто играть. В этом матче нам не удалось показать свой лучший футбол», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.

«Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 5:2 и вышла в полуфинал, где померяется силами с туринским «Ювентусом».