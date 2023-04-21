Ламела: «Севилья» подошла к матчу с «Манчестер Юнайтед» как к финалу»

Атакующий полузащитник «Севильи» Эрик Ламела пообщался с журналистами после ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы. Андалусийцы отпраздновали уверенную победу над «красными дьяволами» со счетом 3:0.

«Севилья» подошла к этому поединку как к финалу. Перед началом игры мы сказали себе, что не можем ударить в грязь лицом перед своими фанатами», - приводятся слова аргентинского футболиста на официальном сайте УЕФА.

«Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей с общим счетом 5:2. Таким образом, испанцы шагнули в полуфинал турнира, где сыграют против туринского «Ювентуса».