Пеллегрини прокомментировал выход «Ромы» в полуфинал Лиги Европы

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался касательно победы над роттердамским «Фейеноордом» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Итальянцы выиграли в дополнительное время со счетом 4:1.

«Было много эмоций еще до поединка. Мы знали, что должны одержать победу для своих болельщиков, которые многое отдают ради команды. Следовательно, команды должна отвечать им тем же», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Рома» отпраздновала суммарную победу со счетом 4:2 и вышла в полуфинал Лиги Европы. За путевку в финал римляне поборются с леверкузенским «Байером».