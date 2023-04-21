Аллегри рассказал, что думает о «Севилье»

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы туринский «Ювентус» на выезде расписал мировую с лиссабонским «Спортингом» (1:1). «Старая синьора» одолела португальцев по сумме двух матчей с общим счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет против «Севильи».

Своим мнением о новом сопернике поделился главный тренер туринского коллектива Массимилиано Аллегри.

«Я ожидал, что мы сыграем с «Севильей». Это сильная команда, которая уже много раз брала Лигу Европы», - передает слова тренера Sky Sport Italia.

На стадии ¼ финала «Севилья» по сумме двух матчей победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:2.